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В «Колосе» планируют расстаться сразу с пятью футболистами

В зимний перерыв Вишняк хочет ощутимо перекроить состав
Футбол Украинская Премьер-лига
08:09
В «Колосе» планируют расстаться сразу с пятью футболистами
Фото - ФК Колос

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк поделился планами клуба на зимние сборы и усиление.

Мы собираемся 18-го января. Игроки пройдут медосмотр. Потом мы заедем в Ковалевку на 5 дней. У нас завершилась реконструкция базы – есть все условия для подготовки.

Во время отпуска ребята должны поддерживать себя в тонусе – я надеюсь на их профессионализм. Потом мы вылетаем в Турцию, где будем проводить сборы в течение трех недель. Запланировали проведение 7 товарищеских матчей.

Думаю, что 5 человек покинут «Колос». Полагаю, что 4 – 5 новых футболиста нас усилят. Хочу сказать, что Виталий Гавриш завершил карьеру игрока. Теперь он переходит на тренерскую работу.

Вишняк также поделился своей оценкой подбора игроков в команде.

Источник: SportArena Сергей Стаднюк
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Колос Ярослав Вишняк

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