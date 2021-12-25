«Колос» проведет семь спаррингов на сборах в Турции
В «Колосе» планируют расстаться сразу с пятью футболистами
В зимний перерыв Вишняк хочет ощутимо перекроить состав
Фото - ФК Колос
Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк поделился планами клуба на зимние сборы и усиление.
Мы собираемся 18-го января. Игроки пройдут медосмотр. Потом мы заедем в Ковалевку на 5 дней. У нас завершилась реконструкция базы – есть все условия для подготовки.
Во время отпуска ребята должны поддерживать себя в тонусе – я надеюсь на их профессионализм. Потом мы вылетаем в Турцию, где будем проводить сборы в течение трех недель. Запланировали проведение 7 товарищеских матчей.
Думаю, что 5 человек покинут «Колос». Полагаю, что 4 – 5 новых футболиста нас усилят. Хочу сказать, что Виталий Гавриш завершил карьеру игрока. Теперь он переходит на тренерскую работу.
Вишняк также поделился своей оценкой подбора игроков в команде.
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