В «Колосе» планируют расстаться сразу с пятью футболистами

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Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк поделился планами клуба на зимние сборы и усиление.

Во время отпуска ребята должны поддерживать себя в тонусе – я надеюсь на их профессионализм. Потом мы вылетаем в Турцию, где будем проводить сборы в течение трех недель. Запланировали проведение 7 товарищеских матчей.

Думаю, что 5 человек покинут «Колос». Полагаю, что 4 – 5 новых футболиста нас усилят. Хочу сказать, что Виталий Гавриш завершил карьеру игрока. Теперь он переходит на тренерскую работу.