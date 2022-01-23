В «Колосе» рассчитывают подписать еще двоих игроков

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Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк высказался в эфире Футбол NEWS о трансферах полузащитников Андрея Тотовицкого и Павла Ориховского. Также специалист рассказал о решении кадрового вопроса.

Павел у нас играл, знаем его возможности. Считаю, это квалифицированный, мотивированный игрок. Думаю, он нам поможет. Как и Тотовицкий. Благодарен им, что откликнулись на наше предложение.

У Сакива где-то не складывалось в «Колосе». Были постоянно травмы, которые не позволяли ему выйти на стабильный уровень игры и демонстрировать ее. Денис Костышин хотел получать больше игровой практики. Наверное, и он хотел сменить обстановку.

Рассчитываем, что еще два игрока подпишут с нами контракты. Новичков на просмотре нет. Наверное, и не будет. Если удастся подписать еще – будет усиление. Если нет – будем игроками, которые есть, решать наши задачи. У нас достаточно боеспособная команда, мы усилились. Верю в своих игроков. Верю, что они еще могут прибавить.