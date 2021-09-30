Впечатляет. «Динамо» U-19 не проигрывает в Юношеской ЛЧ на протяжении четырех лет
В команду недели Юношеской лиги UEFA вошли два таланта «Динамо»
Киевляне пока являются лучшей командой группового раунда
30 сентября 20:08
Самба Диалло / Фото: Динамо
Футболисты «Динамо» U19 Самба Диалло и Назар Волошин попали в символическую сборную 2-го тура Юношеской лиги UEFA.
В матче с «Баварией» Диалло сделал дубль, а у Волошина один гол.
Напомним, «Динамо» U19 выиграло во втором туре у «Баварии» со счетом 4:0. В 1-м туре они с таким же счетом обыграли «Бенфику».
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