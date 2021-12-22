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В компанию к Лунину. В «Реале» еще два случая заражения COVID-19

После длительной победной серии ряды «сливочных» заметно поредели
Футбол Примерa (Испания)
09:35
В компанию к Лунину. В «Реале» еще два случая заражения COVID-19
Давид Алаба / фото - Kicker

Еще два футболиста мадридского «Реала» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Болезнь ранее уже была обнаружена у Гарета Бэйла, Марко Асенсио, Родриго Гоэса, Марсело и украинского голкипера Андрея Лунина. Также заболел ассистент главного тренера Давиде Анчелотти.

К ним на самоизоляцию присоединились защитник Давид Алаба и хавбек Иско, отправившиеся на больничный после игры с «Кадисом».

Карло Анчелотти пришлось заявить на предстоящую игру с «Атлетиком» сразу 7 футболистов молодежной команды. Матч также пропустят Карвахаль (травма), Каземиро (перебор желтых карточек) и Лука Модрич (простуда).

Ранее у мадридской команды была серия из 10-ти к ряду победных матча, которая прервалась в игре с «Кадисом» (0:0).

Напонмим, в Серии А из-за коронавируса был сорван матч «Удинезе» и «Салернитаны».

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Давид Алаба Андрей Лунин

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