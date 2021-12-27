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В компанию к Яремчуку? Вратарем «Ворсклы» интересуются два португальских клуба

Ризнык может переехать в Европу
Футбол Украинская Премьер-лига
19:56
В компанию к Яремчуку? Вратарем «Ворсклы» интересуются два португальских клуба
Дмитрий Ризнык / Фото: УПЛ

Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык интересен двум португальским клубам.

Сообщается, что это «Белененсеш» и «Витория Гимараэш».

Известно, что эти клубы проводили переговоры с «Ворсклой», но о результатах общения неизвестно. Сам Ризнык хотел бы продолжить карьеру за рубежом.

Ранее главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов назвал клуб, который интересовался Ризныком.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Теги

Дмитрий Ризнык Ворскла

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