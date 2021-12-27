Ризнык: «У меня были такие друзья, что ни выпить, ни покурить. Говорили: «Давай, иди на тренировки»
В компанию к Яремчуку? Вратарем «Ворсклы» интересуются два португальских клуба
Ризнык может переехать в Европу
Дмитрий Ризнык / Фото: УПЛ
Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык интересен двум португальским клубам.
Сообщается, что это «Белененсеш» и «Витория Гимараэш».
Известно, что эти клубы проводили переговоры с «Ворсклой», но о результатах общения неизвестно. Сам Ризнык хотел бы продолжить карьеру за рубежом.
Ранее главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов назвал клуб, который интересовался Ризныком.
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