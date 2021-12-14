В компанию к Зинченко и Ярмоленко! Источник назвал клуб, куда зимой перейдет Миколенко

Ожидается пополнение в списке украинцев АПЛ

Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко близок к тому, чтобы сменить клубную прописку зимой.

Как сообщает Dynamo Kyiv Inside, игрок в ближайшее время может стать игроком «Эвертона».

По информации источника, вчера, 13-го декабря стороны обсуждали сделку и уже утрясли финальные детали.

О сумме трансфера и деталях соглашения пока что не сообщается.

Но в Ливерпуле украинца будет ждать непростой вызов, ведь левый фланг обороны команды Бенитеса застолблен за Люкой Динем – игроком сборной Франции.

Также ранее были слухи, что Миколенко мог воссоединиться с Шевченко в «Дженоа», но тренер назвал причину, по которой такой трансфер пока что невозможен.