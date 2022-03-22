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Дзюдо. Чемпионат мира. Венгрия

В который раз обосрались. Спортивный арбитражный суд вновь отклонил требование россии

Страна-террорист не будет представлена на ЧМ-2022 в Катаре
Футбол В мире
11:46
В который раз обосрались. Спортивный арбитражный суд вновь отклонил требование россии
Артем Дзюба / Фото: Чемпионат

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал россии в требовании перенести матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Польши на иную дату, об этом сообщает официальный сайт CAS.

Матч должен был состояться 24-го марта, но Польша автоматически пройдет в следующий раунд.

россия подавала иск в CAS касательно отмены решения UEFA и FIFA отстранить сборную и все клубы страны. В третий раз страна-агрессор получила отказ. Теперь россии точно не будет на чемпионате мира в Катаре.

Обращение ко всем адекватным российским гражданам.

Петр Приходько
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Теги

сборная России (футбол)

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