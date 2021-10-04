В Ла Лиге состоялись две отставки главных тренеров за день

«Леванте» и «Хетафе» еще не побеждали в этом сезоне

Мичел / Фото: Marca

В Ла Лиге состоялись две отставки главных тренеров за день.

Вначале об уходе Пако Лопеса объявило «Леванте» через свой сайт. Он работал в команде с 2018-го года.

Под его руководством команда в этом сезоне еще не побеждала. Она набрала четыре очка в 8-ми матчах и идет 18-м в таблице.

Также об уходе Мичела Лопеса объявило через свой сайт «Хетафе». Мадридский клуб также не выигрывал в этом сезоне и идет последним в чемпионате.

Лопес тренировал команду с лета.