«Хетафе» установил ужасающий антирекорд после поражения от «Бетиса»
В Ла Лиге состоялись две отставки главных тренеров за день
«Леванте» и «Хетафе» еще не побеждали в этом сезоне
21:10
Мичел / Фото: Marca
В Ла Лиге состоялись две отставки главных тренеров за день.
Вначале об уходе Пако Лопеса объявило «Леванте» через свой сайт. Он работал в команде с 2018-го года.
Под его руководством команда в этом сезоне еще не побеждала. Она набрала четыре очка в 8-ми матчах и идет 18-м в таблице.
Также об уходе Мичела Лопеса объявило через свой сайт «Хетафе». Мадридский клуб также не выигрывал в этом сезоне и идет последним в чемпионате.
Лопес тренировал команду с лета.
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