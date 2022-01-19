В Мадриде заявили, что ПСЖ ничего не может сделать для продления контракта с Мбаппе

Килиан Мбаппе / фото - PSG

Приближенный к президенту «Реала» Флорентино Пересу журналист Хосеп Педрероль в эфире программы El Chiringuito прокомментировал слухи о краткосрочном продлении ПСЖ контракта с форвардом Килианом Мбаппе:

Мбаппе 2 года не отвечает на предложения ПСЖ о продлении контракта. В клубе думают, что уже ничего не могут сделать, чтобы удержать его.

При этом отец игрока в ярости от того, что по данному вопросу никто ничего не говорит».