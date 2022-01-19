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В Мадриде заявили, что ПСЖ ничего не может сделать для продления контракта с Мбаппе

Француз твердо намерен переехать в Испанию
Футбол Примерa (Испания)
10:03
В Мадриде заявили, что ПСЖ ничего не может сделать для продления контракта с Мбаппе
Килиан Мбаппе / фото - PSG

Приближенный к президенту «Реала» Флорентино Пересу журналист Хосеп Педрероль в эфире программы El Chiringuito прокомментировал слухи о краткосрочном продлении ПСЖ контракта с форвардом Килианом Мбаппе:

«Окружение Мбаппе пытается убедить его продлить контракт с ПСЖ. Но я вас уверяю: Мбаппе будет играть за «Реал Мадрид» со следующего сезона.

Мбаппе 2 года не отвечает на предложения ПСЖ о продлении контракта. В клубе думают, что уже ничего не могут сделать, чтобы удержать его.

При этом отец игрока в ярости от того, что по данному вопросу никто ничего не говорит».

Контракт француза с парижским грандом истекает уже грядущим летом, и мадридцы намерены подписать игрока свободным агентом. Сам форвард уже неоднократно высказывался, что мечтает выступать в составе «сливочных».

30 страниц текста, 5 часов видео и новый режим тренировок. Как «Реал» готовится к игре с ПСЖ в 1/8 Лиги чемпионов.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Килиан Мбаппе ПСЖ

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