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В мадридском клубе обнаружены сразу 17 случаев заражения коронавирусом

Сразу 17 футболистов сдали положительные тесты
Футбол Примерa (Испания)
09:40
В мадридском клубе обнаружены сразу 17 случаев заражения коронавирусом
фото - Football Espana

В мадридском «Райо Вальекано» произошла вспышка коронавируса, сообщает El Chiringuito.

Сразу 17 игроков первой команды сдали положительные тесты на COVID-19.

Следующий матч у команды запланирован на 2-е января против соседей из «Атлетико», но боссы клуба пытаются добиться у Примеры переноса этой встречи.

После первой половины сезона «пчелы» сенсационно занимают 4-ю строчку в таблице Ла Лиги, опережая и «матрасников», и «Барселону».

Напомним, 35-летний Фалькао продлит контракт с «Райо» еще на 2 года.

Павел Харченко
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Теги

Райо Вальекано коронавирус

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