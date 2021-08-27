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В «Ман Сити» отказались от трансфера Роналду. МЮ готов перехватить своего экс-игрока

«Красные дьяволы» готовят предложение «Ювентусу»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:27
В «Ман Сити» отказались от трансфера Роналду. МЮ готов перехватить своего экс-игрока
Криштиану Роналду / Фото - Getty Images

«Манчестер Сити» отказался от подписания Криштиану Роналду. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» приняли решение о выходе из переговоров по нападающему «Ювентуса». Официальное предложение клубу так и не было сделано, также не были согласованы условия контракта.

Вместе с тем, «Манчестер Юнайтед» готово предложить сделку агенту Роналду Жорже Мендешу. В клубе уверены в успешном подписании португальца.

36-летний игрок выразил желание вернуться в МЮ. С ним обсуждается контракт до 2023 года.

Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что парижане никогда не рассматривали переход Роналду.

Сергей Стаднюк
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Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

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