Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

В «Манчестер Сити» назвали условие, при котором отпустят Стерлинга

Вингера хочет видеть в своей команде Хави
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:05
В «Манчестер Сити» назвали условие, при котором отпустят Стерлинга
Рахим Стерлинг / фото - Goal

Английский вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может покинуть клуб этой зимой.

Нападающий устал быть запасным, а его самого хочет видеть в своей команде главный тренер каталонской «Барселоны» Хави.

Но как сообщает El Nacional, «горожане» отпустят футболиста только в том случае, если смогут приобрести ему замену. Одним из главных кандидатов является атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Дани Ольмо.

К тому же, клуб из Манчестер рассчитывает выручить внушительную сумму за одного из лучших игроков прошедшего Евро. Ранее в СМИ была информация, что «Барселона» готова отдать «горожанам» взамен лидера полузащиты.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает англичанина в 90 миллионов евро.

В этом сезоне Стерлинг провел на поле 700 минут и успел забить два гола и отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ради перехода в «Барселону» Стерлингу придется значительно умерить свои финансовые аппетиты.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Сити Рахим Стерлинг Барселона (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Алвес: «Барселона» не хотела продлевать меня, пока не поняла, что у нее никого нет на замену»
Алвес: «Барселона» не хотела продлевать меня, пока не поняла, что у нее никого нет на замену»
Футбол Примерa (Испания)
17 ноября 18:48
1
«Барселона» представила Дани Алвеса
«Барселона» представила Дани Алвеса
Футбол Примерa (Испания)
17 ноября 17:56
Взял номер легендарного Иньесты и уже провел тренировку. Возвращение Дани Алвеса в «Барселону»
Взял номер легендарного Иньесты и уже провел тренировку. Возвращение Дани Алвеса в «Барселону»
Футбол Примерa (Испания)
17 ноября 11:17
Сразу два испанских гранда заинтересовались хавбеком «Наполи»
Сразу два испанских гранда заинтересовались хавбеком «Наполи»
Футбол Примерa (Испания)
15 ноября 20:38
Ранее оштрафованный за нарушение дисциплины игрок «Барселоны» первым прибыл на тренировку
Ранее оштрафованный за нарушение дисциплины игрок «Барселоны» первым прибыл на тренировку
Футбол Примерa (Испания)
15 ноября 19:07
«Барселона» хочет подписать капитана «Челси»
«Барселона» хочет подписать капитана «Челси»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 ноября 18:17

Новости: Футбол

Рамос уже на этих выходных дебютирует в составе ПСЖ
Рамос уже на этих выходных дебютирует в составе ПСЖ
Лига 1 (Франция)
09:38
«Реал» хочет перехватить аргентинского нападающего у «Шахтера»
«Реал» хочет перехватить аргентинского нападающего у «Шахтера»
Примерa (Испания)
09:20
В «Манчестер Сити» назвали условие, при котором отпустят Стерлинга
В «Манчестер Сити» назвали условие, при котором отпустят Стерлинга
Премьер-Лига (Англия)
09:05
Главный тренер «Монако»: «Чемпионат Франции был бы вторым в Европе, если бы команды не продавали своих игроков»
Главный тренер «Монако»: «Чемпионат Франции был бы вторым в Европе, если бы команды не продавали своих игроков»
Лига 1 (Франция)
09:02
Севидов: «Конфликт Петракова и Малиновского не был таким, как это раздували СМИ. Я знаю чуть больше, чем вы»
Севидов: «Конфликт Петракова и Малиновского не был таким, как это раздували СМИ. Я знаю чуть больше, чем вы»
Сборная Украины
08:51
Игроки сборной Украины до финального свистка не знали о результате матча Финляндии и Франции
Игроки сборной Украины до финального свистка не знали о результате матча Финляндии и Франции
Сборная Украины
08:48
Экс-игрок сборной Украины: «Видно, что команда Петракова была в напряжении в матче с Боснией»
Экс-игрок сборной Украины: «Видно, что команда Петракова была в напряжении в матче с Боснией»
Чемпионат мира по футболу
08:42
Воробей: «При Петракове у сборной Украины появился характер, Шевченко мягко общался с игроками»
Воробей: «При Петракове у сборной Украины появился характер, Шевченко мягко общался с игроками»
Чемпионат мира по футболу
08:36
Кроос отказался от прощального матча за сборную Германии из-за тренировки с «Реалом»
Кроос отказался от прощального матча за сборную Германии из-за тренировки с «Реалом»
Примерa (Испания)
08:24
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
66
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:45
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
4
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости