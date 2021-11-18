В «Манчестер Сити» назвали условие, при котором отпустят Стерлинга

Вингера хочет видеть в своей команде Хави

Рахим Стерлинг / фото - Goal

Английский вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может покинуть клуб этой зимой.

Нападающий устал быть запасным, а его самого хочет видеть в своей команде главный тренер каталонской «Барселоны» Хави.

Но как сообщает El Nacional, «горожане» отпустят футболиста только в том случае, если смогут приобрести ему замену. Одним из главных кандидатов является атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Дани Ольмо.

К тому же, клуб из Манчестер рассчитывает выручить внушительную сумму за одного из лучших игроков прошедшего Евро. Ранее в СМИ была информация, что «Барселона» готова отдать «горожанам» взамен лидера полузащиты.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает англичанина в 90 миллионов евро.

В этом сезоне Стерлинг провел на поле 700 минут и успел забить два гола и отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ради перехода в «Барселону» Стерлингу придется значительно умерить свои финансовые аппетиты.