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В «Манчестер Сити» официально признали, что участие клуба в Суперлиге было ошибкой

С заявлением выступил председатель совета директоров «горожан»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22:58
В «Манчестер Сити» официально признали, что участие клуба в Суперлиге было ошибкой
Фото: ВВС

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак высказался об участии клуба в Суперлиге. Его слова приводит пресс-служба «горожан».

«Хочу начать с извинений перед болельщиками. Это было ошибкой. Оглядываясь назад, я думаю, что нужно было сразу отказаться от участия в Суперлиге.

Я очень сожалею. Задним умом все крепки. Я сожалею. Было сложно. Непросто было сказать «да» и «нет», «мы в деле», «мы выходим».

С учетом того, когда мы в итоге сообщили об участии в Суперлиге, можно видеть, насколько сложным было это решение, как тяжело оно нам далось. Но также видно, что мы признаем ошибку. Мы должны были немедленно выйти из проекта.

Я принял окончательное решение по этому поводу и беру на себя всю ответственность. Это была ошибка»


Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» готов продать четверых игроков ради покупки форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Петр Приходько
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