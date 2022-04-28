В «Мариуполе» опровергли слухи о прекращении существования клуба

Андрей Санин / Фото: ФК Мариуполь

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин в своем Facebook опроверг слухи о том, что клуб прекращает существование.

И я очень рассчитываю, что речь идет о вопиющей некомпетентности и банальной жажде трафика на скандале, а не об участии в ИПСО на стороне врага. А всем нашим недоброжелателям я отвечу просто – не дождетесь, украинский Мариуполь жил, живет и будет жить в нашей прекрасной стране. И я не представляю наш город без футбола».