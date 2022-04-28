«Мариуполь» прекращает свое существование – источник
В «Мариуполе» опровергли слухи о прекращении существования клуба
Команда, как и город, будут жить
Андрей Санин / Фото: ФК Мариуполь
Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин в своем Facebook опроверг слухи о том, что клуб прекращает существование.
«За время своей карьеры в спортивном менеджменте я регулярно сталкивался с разными фейками, направленными против нашего клуба, и уже перестал обращать внимание на происки «доброжелателей». Но сейчас, когда наша страна героически борется против рашизма, создавать «измены» на пустом месте – это будет однозначно работать на нашего врага.
И я очень рассчитываю, что речь идет о вопиющей некомпетентности и банальной жажде трафика на скандале, а не об участии в ИПСО на стороне врага. А всем нашим недоброжелателям я отвечу просто – не дождетесь, украинский Мариуполь жил, живет и будет жить в нашей прекрасной стране. И я не представляю наш город без футбола».
Ранее стало известно, что УПЛ официально не будет доиграна.
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