В матче «Фехервара» забил украинец. Но он принес победу сопернику

Поражение «Гонведу» отдалило команду от тройки лидеров

Фото - МОЛ Фехервар

В 20-м туре чемпионата Венгрии «Фехервар» на выезде уступил «Гонведу».

Победный мяч забил экс-игрок «Миная» Александр Петрусенко. Также дубль оформил Надь. В составе гостей забил Цуль.

Защитник Артем Шабанов уже во втором матче чемпионата после перехода из «Динамо» не попал в заявку. Полузащитник Евгений Макаренко и вингер Иван Петряк провели все 90 минут. Богдан Леднев был заменен в середине второго тайма.

Отставание «Фехервара» от «Ференцвароша» в турнирной таблице может увеличиться до 12 очков.

Чемпионат Венгрии, 20 тур

«Гонвед» – «Фехервар» 3:1

Голы: Надь, 55, 90+1, Петрусенко, 86 – Цуль, 49

«Гонвед»: Саппанос, Петкович, Батик, Ловрич, Тамаш (Барат, 84), Петрусенко, Хиди (Пантелич, 73), Шотер (Машаш, 73), Дражич (Гейл, 65), Надь, Лукич (Траоре, 84).

«Фехервар»: Ковач, Него, Фиоло, Штопира, Хайстер, Алеф (Бамгбойе, 72), Макаренко, Леднев (Дардай, 68), Петряк, Цуль, Кодро.



Предупреждения: Надь, Хиди, Петкович – Цуль

Хайстер