В матче «Фехервара» забил украинец. Но он принес победу сопернику
В 20-м туре чемпионата Венгрии «Фехервар» на выезде уступил «Гонведу».
Победный мяч забил экс-игрок «Миная» Александр Петрусенко. Также дубль оформил Надь. В составе гостей забил Цуль.
Защитник Артем Шабанов уже во втором матче чемпионата после перехода из «Динамо» не попал в заявку. Полузащитник Евгений Макаренко и вингер Иван Петряк провели все 90 минут. Богдан Леднев был заменен в середине второго тайма.
Отставание «Фехервара» от «Ференцвароша» в турнирной таблице может увеличиться до 12 очков.
Чемпионат Венгрии, 20 тур
«Гонвед» – «Фехервар» 3:1
Голы: Надь, 55, 90+1, Петрусенко, 86 – Цуль, 49
«Гонвед»: Саппанос, Петкович, Батик, Ловрич, Тамаш (Барат, 84), Петрусенко, Хиди (Пантелич, 73), Шотер (Машаш, 73), Дражич (Гейл, 65), Надь, Лукич (Траоре, 84).
«Фехервар»: Ковач, Него, Фиоло, Штопира, Хайстер, Алеф (Бамгбойе, 72), Макаренко, Леднев (Дардай, 68), Петряк, Цуль, Кодро.
Предупреждения: Надь, Хиди, Петкович – ЦульУдаление: Хайстер
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