В матче с «Барселоной» «Динамо» продлило неутешительную серию, длящуюся 22 года

Каталонцы являются одним из самых неудобных сперников для киевлян

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» минимально уступило в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1). Таким образом, продлилась неутешительная для киевлян серия.

Дело в том, что «бело-синие» не могут обыграть испанские команды на протяжение 20 встреч (7 ничьих, 13 поражений». Кроме того, команда 6 игр подряд уступает представителям этой страны.

Последняя победа над испанским клубом датируется 17 марта 1999 года. Тогда киевляне дома оказались сильнее «Реала» (2:0).

Ранее легионер «Динамо» Карлос де Пена заявил о том, что не согласен с итогом матча против «Барселоны».