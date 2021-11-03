Один из звездных игроков атаки в «Барселоне» не имеет поддержки после ухода Кумана и вскоре также покинет клуб
В матче с «Барселоной» «Динамо» продлило неутешительную серию, длящуюся 22 года
Каталонцы являются одним из самых неудобных сперников для киевлян
3 ноября 19:00
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» минимально уступило в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1). Таким образом, продлилась неутешительная для киевлян серия.
Дело в том, что «бело-синие» не могут обыграть испанские команды на протяжение 20 встреч (7 ничьих, 13 поражений». Кроме того, команда 6 игр подряд уступает представителям этой страны.
Последняя победа над испанским клубом датируется 17 марта 1999 года. Тогда киевляне дома оказались сильнее «Реала» (2:0).
Ранее легионер «Динамо» Карлос де Пена заявил о том, что не согласен с итогом матча против «Барселоны».
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