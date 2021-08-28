Миколенко назвал самого тяжелого соперника для «Динамо» в Лиге чемпионов
В матче с «Колосом» Шабанов впервые за 9 месяцев сыграет за «Динамо»
Известны составы команд на поединок шестого тура УПЛ
Артем Шабанов / Фото - ФК Динамо Киев
«Динамо» в шестом туре украинской Премьер-лиги примет «Колос». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
Главные тренеры команд определились с составами на игру. Отметим, что защитник Артем Шабанов впервые сыграет за киевлян с 8 ноября 2020 года. Тогда команда уступила «Шахтеру» (0:3).
Ранее полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев раскрыл рецепт успеха в матче с «Колосом».
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