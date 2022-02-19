В матче с «Кристал Пэлас» Лукаку коснулся мяча 7 раз. Это самый низкий показатель с того времени, как ведется статистика

Бельгийский форвард был бледной тенью самого себя

Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images Форвард «Челси» Ромелу Лукаку в матче 26-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:0) установил не самое приятное достижение, сообщает Opta.

По информации источника, Лукаку коснулся мяча лишь 7 раз за целый матч – он провел на поле все 90 минут. Это самый низкий показатель за 19 лет, с сезона 2003/04. Примечательно, что подобная статистика ведется именно с сезона 2003/04. Автором гола в матче с «Кристал Пэлас» стал Хаким Зиеш, который позволил «Челси» продолжать погоню за «Ливерпулем».

Петр Приходько