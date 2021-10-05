Милевский: «Цыганков – самый перспективный украинский футболист сейчас»
В матче с «Шахтером» прервалась голевая серия Цыганкова в УПЛ
Вингер «Динамо» отличался в 5-ти матчах подряд
Виктор Цыганков / Фото: ФК Динамо
Прервалась голевая серия вингера «Динамо» Виктора Цыганкова в чемпионате Украины, сообщает пресс-служба УПЛ.
Цыганков забивал в УПЛ на протяжении 5-ти матчей подряд – в них он сумел отличиться 6-ю мячами.
В последнем 10-м туре УПЛ в матче с «Шахтером» (0:0) Цыганков не отметился голом.
Отметим, что Цыганков является лучшим бомбардиром чемпионата Украина на данный момент, у него 7 голов.