В матче с «Вест Хэмом» Де Хеа впервые с 2014 года отбил пенальти в АПЛ

До этого испанский вратарь с «точки» пропустил 21 раз кряду

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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отразил пенальти в концовке матча 5-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:1).

Испанский голкипер отбил удар с «точки» в матче АПЛ впервые с октября 2014 года. До этого он 21 раз подряд пропустил с пенальти в матчах чемпионата Англии.

Пенальти за «Вест Хэм» пробивал Марк Нобл, который вышел на поле только для того, что исполнить 11-метровый.

Напомним, в финале Лиги Европы прошлого сезона в послематчевой серии пенальти Де Хеа пропустил 11 раз кряду.