«Александрия» в матче со «Львовом» впервые в сезоне сыграла вничью

Подопечные Гуры сумели отыграться после перерыва

Фото - ФК Львов

В четвертом туре украинской Премьер-лиги «Александрия» на выезде сыграла вничью со «Львовом».

Первый тайм дерби «горожан» куда увереннее провели хозяева. Сначала Таварес не реализовал пенальти. Но Ренан Абнер все же размочил счет под перерыв.

Во второй половине встречи гости перевернули игру. Почти сразу Спинелли вернул равновесие на табло. В концовке матча подопечные Юрия Гуры начали оказывать давление на ворота соперника, но плодов оно не довело.

«Александрия» набрала семь очков в турнирной таблице. В активе «Львова» лишь два пункта.

УПЛ, 4 тур

«Львов» – «Александрия» 1:1

Голы: Ренан Абнер, 45 – Спинелли, 53

«Львов»: Ильющенков, Романчук, Зозуля, Махмутович, Якимец, Грисьо (Рожерио Шина, 64), Политыло (Чирьяк, 78), Довгий, Алваро (Брикнер, 64), Ренан Абнер (Ныч, 77), Ньярко (Семенив, 88).

«Александрия»: Билык, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Цуриков, Демченко, Третьяков, Одарюк (Кожушко, 71), Ковалец, Копына (Калюжный, 46), Спинелли (Устименко, 71).

Предупреждения: Ренан Абнер, Алваро, Якимец – Бабогло