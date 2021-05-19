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В «Металле» опровергли переход лидера «Зари»

Харьковский клуб не следил за Иванисеней
Футбол Первая лига
19 мая 13:29
В «Металле» опровергли переход лидера «Зари»
Фото: ФК Заря

Полузащитника «Зари» Дмитрия Иванисени не будет в «Металле».

Президент «Металла» Евгений Красников опроверг переговоры с футболистом.

«Вопрос Иванисени уже набил оскомину. Я даже не знаю имени этого игрока. Не потому что не уважаю, а потому что никогда с ним не общался.

Он – хороший футболист, но у нас есть игроки на эту позицию, да и сам он, наверное, смотрит выше».

Сообщалось, что Иванисеня готов покинуть «Зарю» ради «Металла».

Источник: ТаТоТаке Андрей Усмонов
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Теги

Дмитрий Иванисеня ФК Металл Заря

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