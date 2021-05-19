Иванисеня: «Мы отдали в матче с «Динамо» много сил»
В «Металле» опровергли переход лидера «Зари»
Харьковский клуб не следил за Иванисеней
19 мая 13:29
Фото: ФК Заря
Полузащитника «Зари» Дмитрия Иванисени не будет в «Металле».
Президент «Металла» Евгений Красников опроверг переговоры с футболистом.
«Вопрос Иванисени уже набил оскомину. Я даже не знаю имени этого игрока. Не потому что не уважаю, а потому что никогда с ним не общался.
Он – хороший футболист, но у нас есть игроки на эту позицию, да и сам он, наверное, смотрит выше».
Сообщалось, что Иванисеня готов покинуть «Зарю» ради «Металла».
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