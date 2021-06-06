В «Металлисте 1925» назвали сумму, потраченную на реконструкцию базы

Фото - Металлист 1925

Исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин рассказал о состоянии учебно-тренировочной базы «Металлист». По его словам, на ее реконструкцию клубом было потрачено около пяти миллионов гривен. Цитирует руководителя харьковчан пресс-служба клуба.

На момент нашего арендного соглашения с ЧАО «Металлист» бассейн базы был несколько деформирован, его чаша лопнула, и мы за счет клуба потратили немало средств, порядка миллиона гривен, чтобы ее восстановить.

Мы провели косметический ремонт базы за счет клуба, ни одна копейка государственных денег не была потрачена. Состояние близкое к идеальному. Все работает. Все эксплуатируется должным образом.

У нас в штате есть агрономы, которые ежедневно работают над тем, чтобы поля базы были в хорошем состоянии. Все поля с искусственным орошением. Мы полностью восстановили систему полива, заменено порядка 7 подземных насосов, несколько десятков форсунок. Все привели в порядок.

В 2017 году был заключен договор с ЧАО «Металлист», это тот «Металлист», который сейчас в состоянии банкротства. В 2019 году всю собственность клуба конфисковали и якобы передали областному совету.

Мы со стороны клуба обращались в госорганы и просили заключить новое арендное соглашение, но должного ответа не получали. Мы подозреваем, что вся эта территория пока не на балансе областного совета.

Все затраты по эксплуатации данного объекта на себя берет «Металлист 1925». Из государственного бюджета деньги не берутся. За все время мы потратили порядка 5 миллионов гривен.