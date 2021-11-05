Подлепенец: «Показали в Кубке, что можем конкурировать с клубами УПЛ. Мечтаю выиграть с «Металлистом» еврокубок»
В «Металлисте» опровергли, что «Шахтер» сделал предложение по их лидеру
В клубе не планируют продажи в ближайшем будущем
17:10
Фото: ФК Металлист
«Металлист» опроверг переговоры с «Шахтером» по полузащитнику Матеусу Пейшото.
Сообщалось, что «горняки» сделали предложение о трансфере 25-летнего бразильца. Впрочем, спортивный директор клуба Сергей Красников эту информацию опроверг.
«Информация о том, что Шахтер сделал предложение по Пейшото, не соответствует действительности. Мы строим новую команду, и в ближайшее время Металлист никого не планирует продавать.
Наоборот, президентом клуба Александром Ярославским выделен бюджет на приобретение новых исполнителей. Все усилия руководства, тренерского штаба и игроков направлены на создание боеспособной команды, задача которой — играть в Лиге Европы».
Пейшото провел 15 матчей за «Металлист» в Первой лиге, забив 12 мячей.
Он лидирует в гонке бомбардиров Первой лиги.
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