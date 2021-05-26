В «Милане» подтвердили уход Доннаруммы

Голкипер покинет клуб бесплатно

Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Getty Images

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма уйдет бесплатно. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Давайте поблагодарим всех игроков, благодаря которым сезон получился незабываемым. Джиджио был лидером и зачастую капитаном команды. Люди плохо представляют, что значит быть профессиональным футболистом, который всегда должен быть готов сменить клуб.

Я знаю, что такие трансферы сложно принять, и найти игроков, которые всю карьеру проводят в одном клубе, становится все тяжелее. Но давайте уважать людей, которые многое дали «Милану». Джиджио – из таких игроков, он всегда уважительно относился к нам.

Наши пути расходятся, и я могу только пожелать всего наилучшего столь чувствительному парню, как он»



Ранее сообщалось, что подписать Доннарумму намерена «Барселона».