Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

В «Милане» подтвердили уход Доннаруммы

Голкипер покинет клуб бесплатно
Футбол Серия А (Италия)
20:52
В «Милане» подтвердили уход Доннаруммы
Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Getty Images

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма уйдет бесплатно. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Давайте поблагодарим всех игроков, благодаря которым сезон получился незабываемым. Джиджио был лидером и зачастую капитаном команды. Люди плохо представляют, что значит быть профессиональным футболистом, который всегда должен быть готов сменить клуб.

Я знаю, что такие трансферы сложно принять, и найти игроков, которые всю карьеру проводят в одном клубе, становится все тяжелее. Но давайте уважать людей, которые многое дали «Милану». Джиджио – из таких игроков, он всегда уважительно относился к нам.

Наши пути расходятся, и я могу только пожелать всего наилучшего столь чувствительному парню, как он»


Ранее сообщалось, что подписать Доннарумму намерена «Барселона».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Милан Джанлуиджи Доннарумма

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Корреа подпишет контракт с «Миланом»
Корреа подпишет контракт с «Миланом»
Футбол Серия А (Италия)
25 мая 22:53
«Барселона» готова подписать Доннарумму и избавиться от тер Штегена
«Барселона» готова подписать Доннарумму и избавиться от тер Штегена
Футбол Примерa (Испания)
25 мая 22:38
Трансфер вратаря «Лилля» обойдется «Милану» в 13 млн евро
Трансфер вратаря «Лилля» обойдется «Милану» в 13 млн евро
Футбол Серия А (Италия)
25 мая 18:58
Доннарумма покинет «Милан» свободным агентом
Доннарумма покинет «Милан» свободным агентом
Футбол Серия А (Италия)
25 мая 14:21
Вратарь «Лилля» прибыл в Италию для перехода в «Милан»
Вратарь «Лилля» прибыл в Италию для перехода в «Милан»
Футбол Серия А (Италия)
25 мая 07:52
«Милан» выиграл 16 выездных матчей в сезоне, повторив рекорды «Реала» и «Манчестер Сити»
«Милан» выиграл 16 выездных матчей в сезоне, повторив рекорды «Реала» и «Манчестер Сити»
Футбол Серия А (Италия)
24 мая 11:11

Новости: Футбол

Ротань: «Разочарован больше не результатом, а содержанием игры»
Ротань: «Разочарован больше не результатом, а содержанием игры»
Сборная Украины
22:57
«Динамо» назвало лучшего футболиста по итогам мая
«Динамо» назвало лучшего футболиста по итогам мая
Украинская Премьер-лига
22:55
Луческу: «Если у меня будет конфликт с игроками «Динамо», значит виноват я»
Луческу: «Если у меня будет конфликт с игроками «Динамо», значит виноват я»
Украинская Премьер-лига
22:40
«Вильярреал» открыл счет в финале Лиги Европы, МЮ уступает. Онлайн трансляция
LIVE «Вильярреал» открыл счет в финале Лиги Европы, МЮ уступает. Онлайн трансляция
Лига Европы UEFA
22:40
Де Дзерби назвал позиции, которые он хочет усилить в «Шахтере»
Де Дзерби назвал позиции, которые он хочет усилить в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
22:29
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
Лига Европы UEFA
22:21
Президент «Атлетико» – о трансфере Гризманна: «Думаю, что вы, журналисты, слишком много говорите»
Президент «Атлетико» – о трансфере Гризманна: «Думаю, что вы, журналисты, слишком много говорите»
Примерa (Испания)
22:17
Срна: «Де Дзерби приглашал меня в «Сассуоло»
Срна: «Де Дзерби приглашал меня в «Сассуоло»
Украинская Премьер-лига
21:59
Все о дне финала Лиги Европы. Каким он был
Тема дня
Все о дне финала Лиги Европы. Каким он был
Лига Европы UEFA
21:11
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
3
Все новости