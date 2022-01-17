Шаран ответил на то, что его стиль называют «антифутболом»
В «Минае» назвали дату, когда следует ожидать нового легионера
Шаран рассказал о потенциальных новичках закарпатского коллектива
Фото - ФК Минай
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал о потенциальном усилении команды.
В субботу состоялась тренировка под моим руководством, в которой участие приняли 23 игрока. Но позднее у нас будет обойма из 25-ти человек.
Это только лишь потенциальные новички. Рынок сейчас не так богат – все хотят подписать новых игроков. Учитывая бюджет «Миная», мы хотим усилить команду точечно.
Пока что приезжали только украинцы. Однако, ждем и легионера, который должен прибыть 23 января. Нам необходимо подписать футболистов на каждую позицию – от вратарской до линии атаки, нужен центральный защитник и опорник, особенно с учетом ухода из «Миная» такого исполнителя, как Петрусенко.
Ранее покинувший «Минай» Игорь Леонов объяснил, почему возглавил команду Второй лиги.
Комментарии 0