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В «Минае» назвали дату, когда следует ожидать нового легионера

Шаран рассказал о потенциальных новичках закарпатского коллектива
Футбол Украинская Премьер-лига
12:12
В «Минае» назвали дату, когда следует ожидать нового легионера
Фото - ФК Минай

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал о потенциальном усилении команды.

В субботу состоялась тренировка под моим руководством, в которой участие приняли 23 игрока. Но позднее у нас будет обойма из 25-ти человек.

Это только лишь потенциальные новички. Рынок сейчас не так богат – все хотят подписать новых игроков. Учитывая бюджет «Миная», мы хотим усилить команду точечно.

Пока что приезжали только украинцы. Однако, ждем и легионера, который должен прибыть 23 января. Нам необходимо подписать футболистов на каждую позицию – от вратарской до линии атаки, нужен центральный защитник и опорник, особенно с учетом ухода из «Миная» такого исполнителя, как Петрусенко.

Ранее покинувший «Минай» Игорь Леонов объяснил, почему возглавил команду Второй лиги.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Владимир Шаран Минай

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