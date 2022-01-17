В «Минае» назвали дату, когда следует ожидать нового легионера

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Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал о потенциальном усилении команды.

Это только лишь потенциальные новички. Рынок сейчас не так богат – все хотят подписать новых игроков. Учитывая бюджет «Миная», мы хотим усилить команду точечно.

Пока что приезжали только украинцы. Однако, ждем и легионера, который должен прибыть 23 января. Нам необходимо подписать футболистов на каждую позицию – от вратарской до линии атаки, нужен центральный защитник и опорник, особенно с учетом ухода из «Миная» такого исполнителя, как Петрусенко.