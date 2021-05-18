Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»
В МЮ назвали лучшего игрока сезона
Второй год подряд звания удостоился Бруну Фернандеш
18 мая 20:57
Бруну Фернандеш / Фото: Twitter
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона в команде по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте манкунианцев.
За Фернандеша проголосовали 63% респондентов, 21% получил Люк Шоу, 6» – Эдинсон Кавани.
Фернандеш признается лучшим игроком МЮ второй год подряд. В нынешнем сезоне португалец в 36 матчах АПЛ сделал 11 голевых передач и забил 18 мячей, а в еврокубках – 9 голов и 5 ассистов.
Прямо сейчас Мю играет с «Фулхэмом» в 37-м туре АПЛ.
Онлайн трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм».
Комментарии 0