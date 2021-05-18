В МЮ назвали лучшего игрока сезона

Второй год подряд звания удостоился Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш / Фото: Twitter

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона в команде по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте манкунианцев.

За Фернандеша проголосовали 63% респондентов, 21% получил Люк Шоу, 6» – Эдинсон Кавани.

Фернандеш признается лучшим игроком МЮ второй год подряд. В нынешнем сезоне португалец в 36 матчах АПЛ сделал 11 голевых передач и забил 18 мячей, а в еврокубках – 9 голов и 5 ассистов.

Прямо сейчас Мю играет с «Фулхэмом» в 37-м туре АПЛ.

Онлайн трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм».