В МЮ назвали условие, при котором отпустят своего форварда

Игрок проигрывает конкуренцию в Манчестере

Антони Марсьяль / фото - Marca

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль этой зимой покинет клуб лишь при одном условии, сообщает ESPN.

«Дьяволы» хотят отдать француза в аренду, но готовы рассмотреть предложения от тех команд, которые готовы полностью покрывать его зарплату.

С приходом в клуб Криштиану Роналду форвард полностью лишился игровой практики. В текущей кампании он провел лишь 359 минут в 10-ти матчах, где забил один гол.

Сообщалось, что 26-летним игроком активно интересуются «Барселона», «Севилья», «Атлетико» и «Ювентус».

Напомним, из-за Роналду в раздевалке МЮ начались проблемы.