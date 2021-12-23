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В МЮ объяснили сумбурную замену Сульшера на Рангника посреди сезона

Клуб продолжает поиски постоянного тренера
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:45
В МЮ объяснили сумбурную замену Сульшера на Рангника посреди сезона
Ральф Рангник / фото - Eurosport

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто высказался для Mirrror о назначении Ральфа Рангника тренером команды посреди сезона:

«Из уважения к Сульшеру мы не вступали в переговоры с другими тренерами, пока он работал с командой. После того, как он ее покинул, наш план заключался в приглашении опытного тренера, который возглавил бы команду на временной основе, и Ральф был нашим основным кандидатом.

Теперь, пригласив его, мы можем взять время на тщательный поиск специалиста, который будет работать с нами на постоянной основе. Назначение тренера – одно из важнейших решений для футбольного клуба, так что мы хотим его принять осторожно и обдуманно.

Мы договорились с Рангником, что он будет сотрудничать с нами в качестве консультанта в последующие два года, это позволит нам обращаться к его опыту и экспертизе в расчете на достижение долгосрочных целей».

Изначально «дьяволы» хотели пригласить Антонио Конте, но пока боссы команды спохватились уволить Сульшера, то итальянца уже переманил «Тоттенхэм».

Рангник будет временно исполнять функции тренера до лета, после чего станет консультантом клуба.

Ранее стало известно, что основная часть игроков МЮ восстановилась от коронавируса.

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Оле-Гуннар Сульшер

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