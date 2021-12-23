В МЮ объяснили сумбурную замену Сульшера на Рангника посреди сезона

Ральф Рангник / фото - Eurosport

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто высказался для Mirrror о назначении Ральфа Рангника тренером команды посреди сезона:

Теперь, пригласив его, мы можем взять время на тщательный поиск специалиста, который будет работать с нами на постоянной основе. Назначение тренера – одно из важнейших решений для футбольного клуба, так что мы хотим его принять осторожно и обдуманно.

Мы договорились с Рангником, что он будет сотрудничать с нами в качестве консультанта в последующие два года, это позволит нам обращаться к его опыту и экспертизе в расчете на достижение долгосрочных целей».