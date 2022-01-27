Защитник МЮ промахнулся с пенальти и позволил Египту выйти в четвертьфинал Кубка Африки
В МЮ впечатлены Рангником и хотят оставить его на постоянной основе
Изначально, немец должен был доработать до лета
14:17
Ральф Рангник / фото - MUFC
Осенью Ральф Рангник заменил Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Изначально немец должен был доработать до конца этого сезона, а после этого стать консультантом клуба.
Но как сообщает The Sun, боссы «дьяволов» впечатлены работой, которую проделывает специалист и готовы оставить его дальше руководить командой.
При специалисте маникунианцы провели уже 11 матчей, в которых пока что не потерпели ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что МЮ выбирает между тремя тренерами на следующий сезон.
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