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В МЮ впечатлены Рангником и хотят оставить его на постоянной основе

Изначально, немец должен был доработать до лета
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:17
В МЮ впечатлены Рангником и хотят оставить его на постоянной основе
Ральф Рангник / фото - MUFC

Осенью Ральф Рангник заменил Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Изначально немец должен был доработать до конца этого сезона, а после этого стать консультантом клуба.

Но как сообщает The Sun, боссы «дьяволов» впечатлены работой, которую проделывает специалист и готовы оставить его дальше руководить командой.

При специалисте маникунианцы провели уже 11 матчей, в которых пока что не потерпели ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что МЮ выбирает между тремя тренерами на следующий сезон.

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Юнайтед Ральф Рангник

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