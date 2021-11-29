В Неаполе красиво почтили память Марадоны. Открыли статуи, забили шедевры и поднялись на первое место

Это был матч, который команда Лучано Спалетти не имела права проиграть

Послесловие

Статуя Диего Марадоны внутри стадиона, названного в его честь / Фото - sscnapoli.it

Прошел уже год. Он ушел из жизни 25 ноября 2020. Если вы любите футбол, то вам нравилась его игра. Может быть, вы не видели ее вживую, но по нарезкам, рассказам понимаете настолько великим он был.

Диего Армандо Марадона оставил этот мир без своей магии. Но память о нем будет жить вечно. В Неаполе так точно.

В этом городе не могли оставить без внимания годовщину со дня его смерти. Но масштабно почтили его память на три дня позже – 28 ноября «Наполи» проводил домашний матч против «Лацио» Маурицио Сарри.

Аргентинцу открыли две статуи – перед и внутри стадиона. Что творилось в чаше Сан-Паоло, который теперь называется в честь футболиста, принесшего городу два единственных в истории партенопейцев чемпионства, не передать словами.

Это было красиво. Это было чувствительно. Это было то, к чему было невозможно остаться равнодушным.



«Мы хотели почтить память Диего отличной игрой. Для нас было действительно важно то, что мы чествовали его в этот день».

Это слова капитана адзурри Лоренцо Инсинье уже после матча. Он признался – хотел посмотреть церемонию открытия статуи Марадоне, но его уговорили – нужно сконцентрироваться на матче. Как мы увидели, с настроем на игру проблем не было.

На самом деле, ситуация у «Наполи» была не самая приятная. Команда подходила к этой встрече на фоне ничьей с «Вероной» и поражения от «Интера». К тому же Лучано Спалетти был настолько зол после поражения в Лиге Европы от «Спартака», что после матча даже не подал руку тренеру москвичей.

В этот день было важно отбросить весь негатив. «Милан» проиграл «Сассуоло» – в случае победы «Наполи» единолично был занял первое место в Серии А.

Главные проблемы Спалетти состояли в том, что он остался без двух важных игроков: разрушительного лидера центра поля Андре Замбо-Ангиса и главного бомбардира команды Виктора Осимхена.

Лучшими игроками матча, по мнению многих экспертов, стали те двое, кто заменил в старте травмированных партнеров: Станислав Лоботка и Дрис Мертенс. Бельгиец был попросту великолепен.

На чемпионате Европы он получил травму и пропустил старт сезона, потихоньку набирал форму и в матче против «Интера» положил Хандановичу за спину вот такую красоту:

В игре с «Лацио» он уже появился в старте. И если кто-то переживал, что во время отсутствия Осимхена не будет кому забивать, то не стоит. На седьмой минуте бельгиец отвлек на себя всю защиту римлян и забил Зелинский.

А через три минуты Мертенс сделал все сам. На замахе аккуратно отправил Патрика в магазин за хлебом и уверено реализовал момент. А потом жестом показал: «Я все еще здесь». Контракт 34-летнего форварда заканчивается. Будет преступлением его не продлить. Потому что на одном голе он не остановился.

Без комментариев. Просто посмотрите на эту красоту. Так может только лучший бомбардир в истории клуба. Это его 139-й гол за «Наполи».

«Не знаю какой гол выбрать, какой лучше. Когда ты травмирован, то работаешь больше, чтобы набрать форму. Смотришь как команда играет хорошо. Но потом травмировался Виктор. И я должен был оказаться готовым, чтобы внести свой вклад».

Сказать, что Мертенс был потрясающим – это не сказать ничего. «Наполи» сделал игру в первом тайме – 3:0.

А потом уже и красиво завершил встречу – 4:0 после прекрасного удара Фабиана Руиса. Это его четвертый гол в этой кампании. Каждый из-за пределов штрафной. Ни у кого в топ-5 чемпионатах Европы нет больше в текущем сезоне.

Настолько красивый гол, что юные болельщики «Наполи» едва не сошли с ума. Пухляш с перепугу во время празднования даже выплюнул жвачку:

Прекрасный матч от «Наполи». После поединка игроки еще долго праздновали с болельщиками. Лучше почтить память Марадоны было невозможно.

В ноябре команда играла в форме с лицом Диего. «Верону» и «Интер» обыграть в ней не удалось. Вот третий, наиболее приближенный к клубным цветам комплект. И какой результат.

«Мы провели нашу лучшую игру сезона. Сейчас важно играть так в каждом последующем матче. Нам нужно удерживать уровень. Впереди будут сложные игры. Но эта была идеальной».

Мертенс сделал все от себя зависящее, чтобы этот матч был таким. «Наполи» на первом месте. Марадона на небесах должен гордиться этой командой.