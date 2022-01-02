В новый год с новыми надеждами. Прогноз на матч «Челси» – «Ливерпуль»

Ставка должна проходить без валидола

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«Челси – «Ливерпуль» – лобовой матч преследователей «Манчестер Сити». Тот, кто проиграет сегодня, скорее всего, попрощается с шансами завоевать чемпионский титул, победившая же команда получит дополнительный импульс в борьбе с «горожанами». Ничья не устроит ни одну из сторон. В общем, вывеска, что надо не только из-из статуса команд, но и турнирной интриги в английской Премьер-лиге.

Предсказывать исход матча здесь бесполезно, поэтому предлагаю сразу сфокусироваться на иных вариантах. Можно заиграть тотал больше, но есть вероятность, что команды предпочтут осторожную манеру игры, ожидая ошибок друг друга, поэтому в тоталы лезть не советую.

Как всегда в таких случаях, на выручку приходят ставки на статистику. Порывшись в линии, нашел довольно надежный вариант, связанный со владением мячом. Я очень сильно удивился, что букмекеры в этом аспекте игры отдают предпочтение «красным», давая плюсовую фору на «синих». Ну, вот он – идеальный прогноз на поединок «Челси» – «Ливерпуль».

Предлагаю заиграть фору +5% на владение мячом «Челси». То есть, «аристократам» нужно будет контролировать «сферу» не менее 48% процентов игрового времени. Очень даже симпатичный исход.

Напомню, коуч «Челси» Томас Тухель – последователь главного догматика в футболе Хосепа Гвардиолы. Немец требует, чтобы его команда владела мячом, за счет чего «синие» не только атакуют, но и обороняются. В то же время для Юргена Клоппа не принципиально, сколько времени его игроки контролируют «сферу». Он, вполне, может сыграть и на контратаках. К тому же, матч с «Челси» пропустит разыгрывающий опорник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара, что также негативно скажется на проценте владения мячом мерсисайдцами.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 24 победы, 2 возврата, 32 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой