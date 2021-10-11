Бэйл: «Я номер один в «Реале» по гольфу»
В «Ньюкасле» уже планируют трансфер из «Реала»
Недавно клуб перешел ко владельцам из Саудовской Аравии
11 октября 13:49
Фото - Реал Мадрид
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может уже зимой перейти в «Ньюкасл». Об этом сообщает Marca.
Новые владельцы английского клуба не намерены ждать окончания сезона для усиления состава. В связи с этим валлийца попытаются подписать уже в ближайшее трансферное окно.
Отпустить Бэйла готов и «Реал». Действующий контракт со «сливочными» рассчитан до конца кампании-21/22. Если «сороки» возьмут на себя обязательства по соглашению с игроком, «королевский клуб» согласен с ним распрощаться.
Ранее сообщалось, что Антонио Конте откажется тренировать «Ньюкасл».
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