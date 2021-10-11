В «Ньюкасле» уже планируют трансфер из «Реала»

Недавно клуб перешел ко владельцам из Саудовской Аравии

Фото - Реал Мадрид

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может уже зимой перейти в «Ньюкасл». Об этом сообщает Marca.

Новые владельцы английского клуба не намерены ждать окончания сезона для усиления состава. В связи с этим валлийца попытаются подписать уже в ближайшее трансферное окно.

Отпустить Бэйла готов и «Реал». Действующий контракт со «сливочными» рассчитан до конца кампании-21/22. Если «сороки» возьмут на себя обязательства по соглашению с игроком, «королевский клуб» согласен с ним распрощаться.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте откажется тренировать «Ньюкасл».