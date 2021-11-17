В обычном пабе «под пивко». Как Зеленский смотрел матч сборной Украины

Президента заметили в столичном заведении

Владимир Зеленский / фото - Диалог

Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину (2:0) и обеспечила себе место в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022.

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в одном из киевских пабов вместе с главой ОП Александром Ермаком за просмотром этого матча.

Одна из посетительниц заведения заметила Зеленского, который наслаждался матчем «сине-желтых» за бокалом пива.

Украинцы одержали свою вторую победу в квалификации ЧМ-2022. «Сине-желтые» – одни из немногих, которые прошли через групповой этап без единого поражения.

Провокация или недоразумение? Из-за чего началась заварушка на трибунах в матче Украины и Боснии.