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«В один день я буду здесь играть». Как 17-летний Лукаку впервые посетил стадион «Челси»

Тогда бельгиец выступал в составе «Андерлехта»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:41
«В один день я буду здесь играть». Как 17-летний Лукаку впервые посетил стадион «Челси»
Ромелу Лукаку / фото - Sky Sports

28-летний бельгийский форвард Ромелу Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» за рекордные 115 миллионов евро. Ранее самой дорогой покупкой в истории АПЛ был Джек Грилиш, которого МС подписал этим летом за 100 миллионов фунтов.

В сети появились видео, где молодой игрок в 2010 году приехал на экскурсию на стадион лондонского гранда «Стэмфорд Бридж», где заявил о своих мечтах играть за «Челси»:

«За кого я болею? «Челси». Дайте мне мяч, и я буду играть часами здесь».

Форвард рассматривал поле стадиона, когда туроператор попросил его не отставать от группы, и сказал ему, что тот может помечать позже, на что Лукаку ответил:

«Помечтать? Я не мечтаю. В один день я буду играть здесь, вот увидишь. Тот день, когда я буду здесь играть – будет единственным днем, когда можно будет увидеть, как я плачу. Только в этот день и больше никогда».

Огромный нападающий уже был игроком «аристократов», когда в 2011 перешел в английский клуб из «Андерлехта». Но первый срок в Лондоне не прошел удачно. Форвард был очень далеко от попадания в основной состав и вскоре переехал в «Эвертон», откуда за бешенную сумму в 75 миллионов евро его позже выкупил МЮ.

И вот теперь, съездив на два года в «Интер», став там чемпионом Италии и получив награду лучшему игроку Серии А, Лукаку возвращается в «Челси».

Напомним, ранее бельгиец в трогательном письме рассказал фанатам «Интера», почему он покинул клуб.

Павел Харченко
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Ромелу Лукаку Челси Интер

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