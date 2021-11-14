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В одном ряду с Зиданом и Клоппом. Шевченко вошел в сборную тренеров-легенд

Авторитетный портал собрал в одной команде великих футболистов, ставших коучами
Футбол В Европе
12:07
В одном ряду с Зиданом и Клоппом. Шевченко вошел в сборную тренеров-легенд
Андрей Шевченко / фото - Eurosport

Известный статистический портал Transfermarkt назвал символическую сборную из легендарных экс-футболистов, которые стали тренерами.

В список вошел обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко, недавно возглавивший «Дженоа».

Только три коуча из списка сейчас находятся без клуба: Зинедин Зидан, покинувший «Реал» этим летом, Нуну Эшпириту Санту, уволенный их «Тоттенхэма» в октябре, и Ван Брокхорст, который находится без клуба с 2020-го года.

Напомним, ранее авторитетное издание определилось со сборной лучших футболистов последних десяти лет.

Павел Харченко
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Теги

Андрей Шевченко Зинедин Зидан Хави Эрнандес

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