Шевченко провел встречу с лидерами раздевалки «Дженоа»
В одном ряду с Зиданом и Клоппом. Шевченко вошел в сборную тренеров-легенд
Авторитетный портал собрал в одной команде великих футболистов, ставших коучами
Андрей Шевченко / фото - Eurosport
Известный статистический портал Transfermarkt назвал символическую сборную из легендарных экс-футболистов, которые стали тренерами.
В список вошел обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко, недавно возглавивший «Дженоа».
Только три коуча из списка сейчас находятся без клуба: Зинедин Зидан, покинувший «Реал» этим летом, Нуну Эшпириту Санту, уволенный их «Тоттенхэма» в октябре, и Ван Брокхорст, который находится без клуба с 2020-го года.
Напомним, ранее авторитетное издание определилось со сборной лучших футболистов последних десяти лет.