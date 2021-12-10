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В одном ряду со звездами «Реала» и «Барселоны». Трубин – в сборной лучших молодых игроков мира

Украинец впечатлил своей уверенной игрой
Футбол Украинская Премьер-лига
15:47
В одном ряду со звездами «Реала» и «Барселоны». Трубин – в сборной лучших молодых игроков мира
Анатолий Трубин / фото - ФК Шахтер

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги 2021-го года и составила символическую сборную из лучших игроков до 20 лет.

В список 11-ти лучших молодых футболистов вошел вратарь молодежной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин.

Вратарь: Анатолий Трубин («Шахтер»).

Защитники: Бенуа Бадиашиле («Монако»), Эрик Гарсия («Барселона»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Педри («Барселона»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»).

Нападающие: Родриго Гоэс («Реал»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Джамал Мусиала («Бавария»).

Также ранее украинский голкипер стал номинантом на премию лучшему молодому футболисту мира Golden Boy. Но награда досталась хавбеку «Барселоны» Педри.

Павел Харченко
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Анатолий Трубин Шахтер Донецк

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