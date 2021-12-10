В одном ряду со звездами «Реала» и «Барселоны». Трубин – в сборной лучших молодых игроков мира
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги 2021-го года и составила символическую сборную из лучших игроков до 20 лет.
В список 11-ти лучших молодых футболистов вошел вратарь молодежной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин.
Вратарь: Анатолий Трубин («Шахтер»).
Защитники: Бенуа Бадиашиле («Монако»), Эрик Гарсия («Барселона»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Педри («Барселона»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»).
Нападающие: Родриго Гоэс («Реал»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Джамал Мусиала («Бавария»).
Также ранее украинский голкипер стал номинантом на премию лучшему молодому футболисту мира Golden Boy. Но награда досталась хавбеку «Барселоны» Педри.
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