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В одной из групп Второй лиги недобрали одного участника на следующий сезон

24 июня окончательно утвердят список команд третьего по силе дивизиона Украины
Футбол Первая лига
17:43
В одной из групп Второй лиги недобрали одного участника на следующий сезон
Фото - Карпаты Львов

Составлен предварительный состав групп Второй лиги на сезон-21/22. В группе А, скорее всего будет представлено на одну меньше команд, чем ожидалось – 15. В группе Б стартует 16 участников.

Их окончательный список будет утвержден завтра, 24 июня. Он будет озвучен на Конференции ПФЛ.

Напомним, чемпионом прошедшего сезона стал «Металл». В Первой лиге команда стартует под название «Металлист».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Вторая лига

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