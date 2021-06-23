Наставник юношеской сборной Украины также работает в клубе Второй лиги
В одной из групп Второй лиги недобрали одного участника на следующий сезон
24 июня окончательно утвердят список команд третьего по силе дивизиона Украины
17:43
Фото - Карпаты Львов
Составлен предварительный состав групп Второй лиги на сезон-21/22. В группе А, скорее всего будет представлено на одну меньше команд, чем ожидалось – 15. В группе Б стартует 16 участников.
Их окончательный список будет утвержден завтра, 24 июня. Он будет озвучен на Конференции ПФЛ.
Напомним, чемпионом прошедшего сезона стал «Металл». В Первой лиге команда стартует под название «Металлист».
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