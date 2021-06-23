В одной из групп Второй лиги недобрали одного участника на следующий сезон

24 июня окончательно утвердят список команд третьего по силе дивизиона Украины

Фото - Карпаты Львов

Составлен предварительный состав групп Второй лиги на сезон-21/22. В группе А, скорее всего будет представлено на одну меньше команд, чем ожидалось – 15. В группе Б стартует 16 участников.

Их окончательный список будет утвержден завтра, 24 июня. Он будет озвучен на Конференции ПФЛ.