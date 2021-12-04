В офисах «Ювентуса» снова прошли обыски по делу о трансфере Роналду

Туринский клуб подозревается в финансовых махинациях

Криштиану Роналду / Фото - Eurosport

Прокуратурой Турина проводится изучение перехода нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

В четверг, 2 декабря, прошел повторный обыск в офисах туринского клуба. Прокуроры пытаются выяснить, является ли названная сумма перехода в 15+8 млн евро правдивой.

Первые обыски прошли в туринском и миланском офисах клуба 27 ноября. Полицией были конфискованы документы по трансферам и финансовые отчеты.

Руководство «Ювентуса» обвиняется в фальсификации сумм трансферов за период с 2019 по 2021 годы. Целью боссов клуба могла быть подгонка под требования финансового fair play.

Сам Роналду также будет допрошен по данному делу. Его зарплата могла быть сфальсифицирована с целью уклонения от уплаты налогов.