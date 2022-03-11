Защитник «Шахтера» женился на бывшей девушке игрока «Динамо» во время войны
В оккупированном Херсоне ушел из жизни автор первого в истории гола «Шахтера» в еврокубках
Причина смерти Роговского – неизвестна
Владимир Роговский / Фото: sport.ua
В 68-летнем возрасте ушел из жизни бывший игрок «Шахтера» Владимир Роговский.
Причина смерти экс-футболиста – неизвестна.
Отметим, что Роговский умер в оккупированном рашистскими войсками Херсоне.
Роговский является автором первого гола в истории «Шахтера» в еврокубках – в сезон 1976/77 он забил в ворота берлинского «Динамо» в Кубке UEFA.
Напомним, русские фашисты уничтожили дом известного футбольного блогера.