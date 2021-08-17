Вопрос решен. Футболист «Динамо» перейдет в чемпионат Хорватии
В «Олимпии» сообщили, что должны «Динамо» $5 млн
В клубе боятся санкций от FIFA
Дерлис Гонсалес / Фото: tanosite.com
Член совета директоров парагвайской «Олимпии» Педро Балотту заявил, что клуб остается должен киевскому «Динамо» $5 млн, сообщает ultimahora.com.
Долг «Олимпия» имеет за трансфер Дерлиса Гонсалеса.
По словам Балотты, если долг не погасят с октября по ноябрь, то клуб может наказать FIFA.
Напомним, также перед «Динамо» ранее имел задолженность бразильский «Сан-Пауло».
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