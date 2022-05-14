В останньому турі Бундесліги «РБ Лейпциг» завоював місце у Лізі чемпіонів, «Штутгарт» не вилетів

Визначились всі учасники єврокубків

Фото: Лейпциг

У німецькій Бундеслізі завершився останній 34-й тур, за підсумками якого були визначені всі підсумкові місця у турнірній таблиці, учасники Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій, клуби які вилетіли, та команда яка зіграє перехідний матч.

Чемпіоном стала «Баварія», другою дортмундська «Борусія». Ще дві путівки до Ліги чемпіонів отримали «Баєр» та «Лейпциг».

«Уніон» та «Фрайбург» зіграють у «Лізі Європи», а «Кельн» отримав путівку в Лізі конференцій.

Вилетіли з Бундесліги «Гройтер» та «Армінія», а «Герта», яка посіла 16-ту позицію, зіграє у перехідному матчі.

Чемпіонат Німеччини 34-й тур.

«Штутгарт» – «Кельн» 2:1

Голи: Калайджіч, 12, Ендо, 90 – Модест, 59

«Штутгарт» Мюллер, Мавропанос, Антон, Іто, Соса, Каразор (Кулібалі, 85), Ендо, Мангаля, Фюріх (Томмі, 58; Массімо, 90), Калайджич, Тіагу Томаш (Мармуш, 58).

«Кельн»: Швебе, Ехізібуе (Шмітц, 65), Кіліан (Лемперле, 78), Хюберс, Хектор (Хорн, 46), Кайнц (Шіндлер, 64), Схірі, Озджан, Любічіч, Модест, Ут (Дуда, 78).

Попередження: Хорн (79), Шмітц (81), Швебе (90), Кулібалі (90), Модест (90).

«Аугсбург» – «Гройтер» 2:1

Голи: Каліджурі, 11 (п.), Грегорич, 84 – Нганкам, 23

«Аугсбург» Гікевич, Гауелеу, Оксфорд, Гумни (Фрамбергер, 46), Яго, Каліджурі, Педерсен (Грегорич, 46), Хан, Дорш (Груесо, 39), Майєр (Моравек, 88), Нідерлехнер (Фіннбогасон)

«Гройтер»: Бурхерт, Аста, Віргевер, Грісбек, Іттер, Віллемс (Левелінг, 62), Крістіансен (Зегуїн, 46), Тілльманн (Пулулу, 87), Рашль (Грін, 73), Хргота, Нганкам (Юнг, 6)

Попередження: Крістіансен (2), Грісбек (43), Аста (75), Каліджурі (90), Груесо (90).

«Майнц» – «Айнтрахт» 2:2

Голи: 1:0 - 10 Інгвартсен, 1:1 - 25 Тута, 1:2 - 35 Борре, 2:2 - 49 Інгвартсен.

«Майнц»: Дамен, Бросінскі (Тауер, 70), Белль, Хак, Ніакате, Аарон Мартін, Кор, Боетіюс (Штегер, 64), Штах (Баррейро, 64), Інгвартсен (Лі Чже Сон, 70; Небель, 77), Буркардт.

«Айнтрахт»: Трапп, Туре (Хасебе, 59), Ндіка (Ленц, 68), Тута (Ільзанкер, 60), Кнауфф, Костіч, Роде (Якіч, 46), Соу, Камада, Хеуге (Хрустіч, 59), Борре.

Попередження: Аарон Мартін (50), Белль (56).

«Вольфсбург» – «Баварія» 2:2

Голи: Вінд, 45, Крузе, 58 – Станішич, 17, Левандовський, 40

«Вольфсбург» Кастельс, Баку, Брукс (Борнаув, 90), Лакруа, ван де Вен (Русійон, 72), Герхардт (Вранкс, 72), Арнольд, Шлагер, Вінд, Крузе (Філіп, 83), Нмеча (Бялек, 83) .

«Баварія»: Нойєр (Фрюхтль, 81), Ернандес, Упамекано, Станішич, Девіс (Річардс, 81), Горетцька, Гнабрі (Сане, 67), Кімміх (Відович, 81), Мусіала, Мюллер (Шупо-Мотинг, 6 .

Попередження: Нмеча (42), Упамекано (77), Річардс (88).

«Боруссія» М – «Хоффенхайм» 5:1

Голи: Штіндль, 26, Плеа, 44 (п.), Хофман, 45, Емболо, 53, Хофман, 68 – Крамарич, 3

«Боруссія» М: Зоммер, Лайнер (Скаллі, 74), Фрідріх (Гінтер, 81), Бенсебайні, Нетц, Штіндль (Херрманн, 74), Хофманн (Крамер, 80), Нойхаус, Коне, Плеа, Емболо (Тюрам, 63)

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума (Бічаччіч, 86), Пош, Раум, Самасеку (Че, 64), Баумгартнер, Штіллер (Tohumcu, 86), Сков (Руді, 64), Крамарич, Бруун Ларсен (Прошвіц, 6

Попередження: Штіндль (10), Самассеку (31), Фогт (59).

«Боруссія» Д – Герта 2:1

Голи: Голанд, 68 (п.), Мукоко, 84 – Бельфодиль, 18 (п.)

«Боруссія» Д: Бюркі, Джан (Байно-Гіттенс, 46), Аканджі, Загаду (Понграчич, 82), Геррейру, Вольф, Вітцель (Мукоко, 83), Брандт, Беллінгем, Ройс, Холанд (Рейньєр, 90).



«Герта»: Лотка, Пекарик, Боята, Кемпф, Платтенхардт, Міттельштедт (Бьєркан, 65; Боатенг, 88), Тузар, Сердар (Даріда, 56), Аскасібар (Йоветич, 88), Еккеленкамп (Ріхтер, 46),

Попередження: Аскасібар (66), Платтенхардт (66).

«Армінія» – «РБ Лейпциг» 1:1

Голи: 1:0 - 70 Зерра, 1:1 - 90 Орбан.

«Армінія»: Ортега, Рамуш, Нільсон (Андраде, 90), Піпер (Брюннер, 80), Барретт-Лаурсен, Прітль, Окугава, Василіадіс (Кунце, 63), Хак (Шопф, 90), Віммер (Індже, 46), Зір .

«РБ Лейпциг»: Гулачі, Хенріхс, Орбан, Хальстенберг, Сімакан, Анхеліньо (Новоа, 86), Кампль (Собослаї, 86), Форсберг (Ольмо, 73), Лаймер (Адамс, 73), Нкунку, Андре Сілва.

Попередження: Нільсон (85), Адамс (89).

«Уніон» – «Бохум» 3:2

Голи: Премель, 5, Авонійї, 25 (п.), 88 – Цоллер, 55, Льовен, 79

«Уніон»: Люте, Тріммель, Кнохе, Рюерсон (Отунали, 82), Йеккель, Очіпка, Харагуті (Шафер, 66), Хедіра (Беренс, 83), Премель, Беккер (Міхель, 19; Фогльзаммер, 46).

«Бохум»: Ессер, Бокхорн, Гамбоа, Лосілла, Белла-Кочап (Хольтманн, 65), Данило Соарес, Теше (Левен, 46), Остерхаге, Польтер, Цоллер (Хартвіг, 89), Асано (Бонга, 80).

Попередження: Теше (24), Лосілла (28), Міхель (44), Тріммель (75), Авонійї (89).

«Баєр» – «Фрайбург» 2:1

Голи: Аларіо, 53, Паласіос, 90 – Хаберер, 88

«Баєр»: Луньов, Коссуну, Та, Тапсоба, Сінкгравен (Баккер, 67), Баумгартлінгер (Арангіс, 60), Паласіос, Пауліньо (Інкапіе, 84), Аларіо (Андріх, 60), Шік (Азмун, 83), Діа.

«Фрайбург»: Флеккен, Кюблер (Сільдія, 61), Лінхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шаллаї (Шмід, 79), Гріфо, Хефлер, Еггештайн (Хаберер, 69), Чжон Ву Ен (Петерсен, 69), Хе .

Попередження: Еггештайн (3), Діабі (18), Баумгартлінгер (26), Шлоттербек (43), Сільдія (77).