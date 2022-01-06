В ожидании громких трансферов? 10 топ-футболистов, у которых истекают контракты в 2022-м году

Мбаппе, Погба и другие

Килиан Мбаппе / Фото: Getty Images

Несколько дней назад в Европе открылось трансферное окно. У многих клубов январь – один из последних шансов получить хоть какие-то деньги за футболистов, у которых контракт заканчивается летом. Или же попытаться продлить с ними соглашение. Мы сделали для вас подборку из 10-ти топ-футболистов, чьи контракты заканчиваются летом, 30-го июня 2022-го года.

Александер Ляказетт, 30 лет

Трансферная стоимость: 20 млн евро

Текущий клуб: «Арсенал»

Ляказетт выступает в «Арсенале» с 2017-го года и вряд ли рад своему положению в команде сейчас: француз не является постоянным игроком основного состава. Ходят слухи, что Ляказеттом интересуются испанские гранды – «Атлетико» и «Барселона». Сообщалось об интересе «Милана» и «Ньюкасла», но до конкретных предложений дело пока не дошло.

Прогноз: покинет «Арсенал» в статусе свободного агента.

Андреа Белотти, 28 лет

Трансферная стоимость: 28 млн евро

Текущий клуб: «Торино»

Мы все ждали Белотти в топ-клубе еще несколько лет назад, но похоже, что итальянский форвард повторяет судьбу Андрея Ярмоленко, а ведь ему уже 28 лет. Слухов вокруг Белотти всегда много, но конкретики пока нет. Похоже, что Андреа останется в Италии, самая свежая информация – «Милан» и «Интер» интересуются форвардом. «Россонери» хотят дождаться завершения контракта Белотти с «Торино» и заполучить форварда в качестве свободного агента.

Прогноз: переедет в топ-клуб Италии за небольшие деньги.

Джесси Лингард, 29 лет

Трансферная стоимость: 20 млн евро

Текущий клуб: «Манчестер Юнайтед»

Лингард является глубоким резервистом в МЮ, в нынешнем сезоне почти все матчи вингер начинает со скамейки запасных. В прошлом сезоне Лингард отправлялся в аренду в «Вест Хэм», где неплохо зарекомендовал себя и Сульшер вернул его, но нынешний тренер манкунианцев Рангник не рассчитывает на англичанина. Даже мелких трансферных слухов о Лингарде нет никаких. Осенью стало известно, что вингер намерен покинуть МЮ летом в статусе свободного агента.

Андреас Кристенсен, 25 лет

Трансферная стоимость: 35 млн евро

Текущий клуб: «Челси»

В нынешнем сезоне Кристенсен ближе к игроку ротации, нежели к футболисту основного состава, еще и регулярные мелкие травмы подкашивают датчанина. Но Кристенсен – хорошая опция для «Челси», наверняка клуб работает над тем, чтобы продлить контракт с игроком. Такая информация всплывала в ноябре 2021-го. Был слух, что Кристенсеном интересуется «Барселона», но не в положении каталонского клуба сейчас приглашать так много новых игроков. Мало верится.

Прогноз: продлит контракт с «Челси».

Усман Дембеле, 24 года

Трансферная стоимость: 30 млн евро

Текущий клуб: «Барселона»

С Дембеле у «Барселоны» лишь одни проблемы. 5-летний контракт, который каталонская команда подписала с Усманом в 2017-м году, наконец-то заканчивается. Дембеле совершенно не оправдывает те деньги, что за него платила «Барса» 5 лет назад (140 миллионов евро). У «Барселоны» сейчас финансовые трудности и клуб хочет избавиться от Дембеле, либо предложить ему менее выгодные финансовые условия. Все в подвешенном состоянии. Сообщалось, что Хави хотел бы оставить Дембеле, но для «Барселоны» этот игрок является слишком проблемным.

Прогноз: покинет «Барселону» за небольшие деньги.

Лоренцо Инсинье, 30 лет

Трансферная стоимость: 35 млн евро

Текущий клуб: «Наполи»

Инсинье отдал «Наполи» лучшие годы своей карьеры, прямо сейчас для вингера постепенно наступает футбольная пенсия. Несколько авторитетных источников подтвердило, что Лоренцо не намерен продлевать контракт с «Наполи» и хочет на закате карьеры уехать в США. Типичная история для многих топ-футболистов.

Прогноз: покинет «Наполи» в статусе свободного агента и уедет доигрывать в MLS.

Антонио Рюдигер, 28 лет

Трансферная стоимость: 35 млн евро

Текущий клуб: «Челси»

Центрбек сборной Германии – один из лидеров защиты «Челси». И, похоже, Рюдигер не особо хочет оставаться в лондонском клубе. За последние месяцы вокруг защитника вертится немалое количество слухов. Основные претенденты на Рюдигера – «Реал» и «Бавария». Но проблема в том, что защитник запрашивает очень высокую зарплату. Рюдигер даже не против остаться в «Челси», лишь бы денег платили больше. Похоже, немцу все равно, где играть, у него другие цели. Для «Челси» Рюдигер – ценный игрок, а Роман Абрамович никогда не был жадным.

Прогноз: подпишет новый контракт с «Челси» на улучшенных для себя условиях.

Паулу Дибала, 28 лет

Трансферная стоимость: 50 млн евро

Текущий клуб: «Ювентус»

Дибала отдал «Ювентусу» 7 лет своей карьеры и вряд ли аргентинцу есть смысл покидать туринский клуб. Интересно, что вокруг потенциального ухода Дибалы нет ни единого трансферного слуха, кроме того, новостей о возможном подписании нового контракта с «Ювентусом» также не было. Дибала вряд ли интересен топ-клубам, игрок соответствует уровню «Юве», который сейчас не блещет. Все останется на своих местах. Дибала нужен «Ювентусу», а «Ювентус нужен Дибале.

Прогноз: продлит контракт с «Ювентусом».

Поль Погба, 28 лет

Трансферная стоимость: 55 млн евро

Текущий клуб: «Манчестер Юнайтед»

Ситуация с Погба прямо сейчас достаточно непонятная. Во время каждого трансферного окна было куча слухов об уходе Погба из МЮ, сам игрок неоднократно заявлял о желании сменить клубную прописку, но сейчас, как ни странно, мы наблюдаем затишье. Несколько лет мадридский «Реал» гонялся за Погба, но, видимо, сменил приоритеты. Погба уже 28 лет, он не так привлекателен топ-клубам, как это было несколько лет назад. Погба комфортно в Манчестере, амбиции поутихли. МЮ вряд ли захочет потерять игрока бесплатно и весной будет работать над тем, чтобы продлить контракт с полузащитником. Зимой Поль точно никуда не уйдет.

Прогноз: продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

Килиан Мбаппе, 23 года

Трансферная стоимость: 160 млн евро

Текущий клуб: ПСЖ

Мбаппе – самый обсуждаемый игрок последних лет в плане трансферных баталий. Килиана давно сватают в «Реал». И, похоже, все к этому идет. Сам Мбаппе заявил, что до конца сезона точно не покинет ПСЖ, но ничего не говорил о лете. ПСЖ очень хочет продлить звездного форварда, предлагает ему самую высокую зарплату в команде, но, похоже, 23-летний Килиан уже все решил для себя. Испанские источники и вовсе сообщают, что контракт Мбаппе с «Реалом» согласован на 100%. «Реал» хотел заполучить Мбаппе бесплатно, и если ПСЖ не будет действовать, то летом все так и случится. Это будет одним из самых больших трансферных провалов ПСЖ. Посмотрим, как все закончится.

Прогноз: станет игроком «Реала» летом. Возможно, бесплатно для мадридского клуба