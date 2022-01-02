Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 2
Сегодня 6
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Челси - Ливерпуль 0:2 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
17:15 Атлетико - Райо Вальекано 2:0 2-й тайм
Футбол (6 событий из 11) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Лидс - Бернли 3:1 Окончен
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль 0:2 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
15:00 Хетафе - Реал 1:0 Окончен
17:15 Атлетико - Райо Вальекано 2:0 2-й тайм
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Вильярреал - Леванте -:- Запланирован

В ожидании Миколенко. «Эвертон» дома уступил «Брайтону»

Украинец будет доступен уже в следующем туре
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:55
В ожидании Миколенко. «Эвертон» дома уступил «Брайтону»
фото - Sussex Express

В матче 21-го тура «Эвертон» на «Гуддисон Парк» принимал «Брайтон».

Уже на 3-й минуте Мак Аллистер вывел гостей вперед, а на 21-й – Берн удвоил преимущество команды.

В начале второго тайма Гордон помог «ирискам» отыграть один мяч, но вскоре Мак Аллистер дублем вновь вернул команде Поттера преимущество в два мяча.

А на 76-й минуте Гордон оформив дубль вновь вернул ливерпульскую команду в игру.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко был представлен перед игрой домашним трибунам, но не принял участия в этой игре из-за правил АПЛ.

АПЛ, 21-й тур

«Эвертон» – «Брайтон» 2:3

Голы: Гордон, 53, 76 – Мак Аллистер, 3, 71, Берн, 21.

«Эвертон»: Пикфорд, Кенни (Рондон, 76), Годфри, Кин, Холгейт, Коулмэн, Грэй, Аллан (Андре Гомеш, 87), Дукуре, Гордон, Кэлверт-Льюин.

«Брайтон»: Санчес, Велтман (Даффи, 61), Уэбстер, Берн, Кукурелья, Мвепу, Мак Аллистер, Лаллана (Лэмпти, 61), Биссума, Троссард (Модер, 81), Мопе.

Предупреждения: Кенни (9), Уэбстер (63).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эвертон Виталий Миколенко Брайтон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне»
Стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне»
Футбол Украинские легионеры
17:24
Здравствуй, Англия! Миколенко представили на стадионе «Эвертона»
Здравствуй, Англия! Миколенко представили на стадионе «Эвертона»
Футбол Украинские легионеры
16:05
2
Миколенко ворвался в топ-3. 10 самых дорогих продаж в истории «Динамо»
История
Миколенко ворвался в топ-3. 10 самых дорогих продаж в истории «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:00
Миколенко не сыграет в ближайшем матче «Эвертона»
Миколенко не сыграет в ближайшем матче «Эвертона»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:50
Миколенко: «Для меня большая честь быть частью футбольной семьи «Эвертона»
Миколенко: «Для меня большая честь быть частью футбольной семьи «Эвертона»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
01 января 14:25
Миколенко: «В Европе Яремчук накачался, рамой стал»
Миколенко: «В Европе Яремчук накачался, рамой стал»
Футбол Украинские легионеры
01 января 13:30

Новости: Футбол

«Атлетико» вернулся в топ-4, обыграв прямого конкурента
«Атлетико» вернулся в топ-4, обыграв прямого конкурента
Примерa (Испания)
19:07
Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
18:58
Ральф Рагник: «Не дам Кавани уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе»
Ральф Рагник: «Не дам Кавани уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе»
Премьер-Лига (Англия)
18:50
Воспитательные меры. Тухель исключил Лукаку из состава на игру с «Ливерпулем»
Воспитательные меры. Тухель исключил Лукаку из состава на игру с «Ливерпулем»
Премьер-Лига (Англия)
18:29
Де Дзерби – лучший тренер Европы по набранным очкам в сезоне 21/22. Луческу – третий
Де Дзерби – лучший тренер Европы по набранным очкам в сезоне 21/22. Луческу – третий
Украинская Премьер-лига
18:15
В ожидании Миколенко. «Эвертон» дома уступил «Брайтону»
В ожидании Миколенко. «Эвертон» дома уступил «Брайтону»
Премьер-Лига (Англия)
17:55
Стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне»
Стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне»
Украинские легионеры
17:24
Гвардиола: «Дайте титул АПЛ нам, и мы полетим на Мальдивы»
Гвардиола: «Дайте титул АПЛ нам, и мы полетим на Мальдивы»
Премьер-Лига (Англия)
17:01
«Реал» уступил аутсайдеру, во второй раз за три игры потеряв очки
«Реал» уступил аутсайдеру, во второй раз за три игры потеряв очки
Примерa (Испания)
16:55
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
03:52
5
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 20:41
Все новости