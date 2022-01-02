В ожидании Миколенко. «Эвертон» дома уступил «Брайтону»
В матче 21-го тура «Эвертон» на «Гуддисон Парк» принимал «Брайтон».
Уже на 3-й минуте Мак Аллистер вывел гостей вперед, а на 21-й – Берн удвоил преимущество команды.
В начале второго тайма Гордон помог «ирискам» отыграть один мяч, но вскоре Мак Аллистер дублем вновь вернул команде Поттера преимущество в два мяча.
А на 76-й минуте Гордон оформив дубль вновь вернул ливерпульскую команду в игру.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко был представлен перед игрой домашним трибунам, но не принял участия в этой игре из-за правил АПЛ.
АПЛ, 21-й тур
«Эвертон» – «Брайтон» 2:3
Голы: Гордон, 53, 76 – Мак Аллистер, 3, 71, Берн, 21.
«Эвертон»: Пикфорд, Кенни (Рондон, 76), Годфри, Кин, Холгейт, Коулмэн, Грэй, Аллан (Андре Гомеш, 87), Дукуре, Гордон, Кэлверт-Льюин.
«Брайтон»: Санчес, Велтман (Даффи, 61), Уэбстер, Берн, Кукурелья, Мвепу, Мак Аллистер, Лаллана (Лэмпти, 61), Биссума, Троссард (Модер, 81), Мопе.
Предупреждения: Кенни (9), Уэбстер (63).