Президент ПФЛ: «Предпосылок к расформированию «Олимпика» нет»
В ПФЛ надеются, что четыре украинских клуба не снимутся с соревнований
Президент организации назвал ситуацию скорее позитивной, чем негативной
16:43
Александр Каденко / Фото - Euro.com.ua
Президент ПФЛ Александр Каденко оценил возможность снятия «Олимпика», «Рубикона», «Никополя» и «Николаева» с соревнований. Также функционер рассказал о положении дел в «Сумах».
Ситуация скорее позитивная, чем негативная. Приступила к подготовке «Буковина», есть надежда, что и клубы, вами упомянутые, возобновят работу. Думаю, что в ближайшие три-четыре дня картина прояснится.
Мы делаем все возможное, чтобы сохранить все без исключения команды на футбольной карте страны – общаемся с руководителями, пишем письма, проводим консультации. Словом, не сидим сложа руки.
Проблемы в «Сумах»? Исключительно организационного характера. Деньги выделены, поэтому вопрос ребром не стоит – быть или не быть команде. «Сумы» точно будут жить.
Ранее сообщалось, что новое руководство «Олимпика» прекратило финансирование клуба.
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