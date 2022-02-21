В ПФЛ надеются, что четыре украинских клуба не снимутся с соревнований

Александр Каденко / Фото - Euro.com.ua

Президент ПФЛ Александр Каденко оценил возможность снятия «Олимпика», «Рубикона», «Никополя» и «Николаева» с соревнований. Также функционер рассказал о положении дел в «Сумах».

Мы делаем все возможное, чтобы сохранить все без исключения команды на футбольной карте страны – общаемся с руководителями, пишем письма, проводим консультации. Словом, не сидим сложа руки.

Проблемы в «Сумах»? Исключительно организационного характера. Деньги выделены, поэтому вопрос ребром не стоит – быть или не быть команде. «Сумы» точно будут жить.