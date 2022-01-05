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В Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко

Сообщалось, что украинский специалист может возглавить местную сборную
Футбол Серия А (Италия)
20:41
В Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко
Андрей Шевченко / Фото - Дженоа

Ранее в сети появилась информация о потенциальном назначении главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко в сборную Польши. На данное сообщение отреагировали в пресс-службе местного футбольного союза.

Обращаем ваше внимание, что Союз не будет делать никаких заявлений о слухах в СМИ о новом главном тренере сборной Польши.

Когда будет объявлено о назначении нового главного тренера? Это внутреннее решение организации. Комментариев по этому поводу не будет до тех пор, пока имя тренера не будет официально оглашено.

Напомним, Шевченко только 7 ноября возглавил «Дженоа».

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Шевченко сборная Польши (футбол) Дженоа

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