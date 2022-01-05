Шевченко остается на самоизоляции. Тассотти выразил готовность заменить специалиста в ближайшем матче
В Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко
Сообщалось, что украинский специалист может возглавить местную сборную
20:41
Андрей Шевченко / Фото - Дженоа
Ранее в сети появилась информация о потенциальном назначении главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко в сборную Польши. На данное сообщение отреагировали в пресс-службе местного футбольного союза.
Обращаем ваше внимание, что Союз не будет делать никаких заявлений о слухах в СМИ о новом главном тренере сборной Польши.
Когда будет объявлено о назначении нового главного тренера? Это внутреннее решение организации. Комментариев по этому поводу не будет до тех пор, пока имя тренера не будет официально оглашено.
Напомним, Шевченко только 7 ноября возглавил «Дженоа».
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