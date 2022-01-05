В Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко

Андрей Шевченко / Фото - Дженоа

Ранее в сети появилась информация о потенциальном назначении главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко в сборную Польши. На данное сообщение отреагировали в пресс-службе местного футбольного союза.

Когда будет объявлено о назначении нового главного тренера? Это внутреннее решение организации. Комментариев по этому поводу не будет до тех пор, пока имя тренера не будет официально оглашено.