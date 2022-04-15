В полуфиналах еврокубков больше всего представителей из АПЛ

Сразу 4 команды

Фото: Twitter

Сформировались полуфинальные пары всех еврокубковых турниров – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Больше всего представителей у АПЛ, сразу 4 клуба: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в ЛЧ, «Вест Хэм» в ЛЕ и «Лестер» в ЛК. От Испании в полуфиналах два клуба: «Реал» и «Вильярреал» в ЛЧ. Также две команды и от Германии – в ЛЕ сыграют «Айнтрахт» и «Лейпциг».

По одному представителю у Италии («Рома» в ЛК), Нидерландов («Феенорд» в ЛК), Франции («Марсель» в ЛК) и Шотландии («Рейнджерс» в ЛЕ).

Напомним, Украина не потеряла свою позицию в рейтинге коэффициентов UEFA.