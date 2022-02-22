В последний вагон. «Колос» ведет переговоры с еще одним потенциальным новичком

Также в клубе ожидают скорейшего возвращения опытного форварда

Фото - ФК Колос

Сезон-21/22 для «Колоса» возобновится матчем 19-го тура украинской Премьер-лиги против «Руха». Накануне команда приступила непосредственно к подготовке к игре.

По индивидуальной программе тренируется нападающий Ника Ситчинава. Грузин получил травму в заключительном спарринге на сборах. Медицинский штаб делает все возможное, чтобы форвард восстановился к поединку.

Кроме того, в клубе из Ковалевки ожидается пополнение. В данный момент ведутся переговоры с представителем потенциального новичка.

Ранее «Колос» потерял дрон во время празднования 10-летия клуба и теперь ищет его по объявлению.