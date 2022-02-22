Тренер «Колоса»: «Главная задача – команда, за которую не стыдно»
В последний вагон. «Колос» ведет переговоры с еще одним потенциальным новичком
Также в клубе ожидают скорейшего возвращения опытного форварда
Фото - ФК Колос
Сезон-21/22 для «Колоса» возобновится матчем 19-го тура украинской Премьер-лиги против «Руха». Накануне команда приступила непосредственно к подготовке к игре.
По индивидуальной программе тренируется нападающий Ника Ситчинава. Грузин получил травму в заключительном спарринге на сборах. Медицинский штаб делает все возможное, чтобы форвард восстановился к поединку.
Кроме того, в клубе из Ковалевки ожидается пополнение. В данный момент ведутся переговоры с представителем потенциального новичка.
Ранее «Колос» потерял дрон во время празднования 10-летия клуба и теперь ищет его по объявлению.
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