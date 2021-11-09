В приоритете у Хави – продление контракта с самым травматичным игроком «Барселоны»

Испанец рассчитывает на дорогостоящего вингера

Хави / фото - Marca

Новый главный тренер «Барселоны» Хави рассказал Marca о будущем вингера Усмана Дембеле в каталонском клубе:

«Травмы будут всегда. Проблема в том, что их слишком много. Нужно хорошо тренироваться, в зале предотвращая появление травм. Нужно делать все, чтобы чувствовать себя хорошо. По моему мнению, Дембеле может стать лучшим на своей позиции, если будет работать. У меня нет сомнений в том, что он может делать разницу в «Барсе» и стать мировой звездой. Мы должны помочь ему. Очевидно, что его новый контракт – приоритет».

Француз перешел в каталонский клуб в 2017-м году за 135 миллионов евро. Соглашение Усмана с «блаугранас» истекает следующим летом.

За это время игрок получил 13 травм, из-за которых пропустил в общей сложности 675 дней.

В новой кампании футболист еще ни разу не появлялся на поле в чемпионате Испании. Дембеле лишь однажды вышел на поле в матче Лиги чемпионов против «Динамо», но из-за неосмотрительности тренера Серхи Бархуана вновь отправился в лазарет.