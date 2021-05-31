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В ПСЖ довольны Почеттино

Французы не хотят отпускать аргентинца
Футбол Лига 1 (Франция)
08:17
В ПСЖ довольны Почеттино
Маурисио Почеттино / фото - Eurosport

Спортивный директор ПСЖ Леонардо оценил работу главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Europe1:

«У Почеттино двухлетний контракт с ПСЖ, и мы очень им довольны».

Ранее в СМИ просочились новости о конфликте аргентинского специалиста с Леонардо. По слухам, Почеттино в корне не согласен с ведением трансферной политики в клубе.

Уходя из «Тоттенхэма» наставник хотел получить больше свободы в управлении своей новой командой, но руководство парижан дали Маурисио не больше свободы, чем ему давал босс «шпор» Даниэль Леви.

Не смотря на поражение в чемпионате «Лиллю», ПСЖ не намеревается расставаться с аргентинцем и рассчитывают на него в следующем сезоне. 

Напомним, ранее сообщалось, что Почеттино хочет покинуть ПСЖ.

Источник: sports.ru
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Маурисио Почеттино ПСЖ

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