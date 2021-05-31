ПСЖ хочет переманить Эрнандеса из «Милана»
В ПСЖ довольны Почеттино
Французы не хотят отпускать аргентинца
08:17
Маурисио Почеттино / фото - Eurosport
Спортивный директор ПСЖ Леонардо оценил работу главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Europe1:
«У Почеттино двухлетний контракт с ПСЖ, и мы очень им довольны».
Ранее в СМИ просочились новости о конфликте аргентинского специалиста с Леонардо. По слухам, Почеттино в корне не согласен с ведением трансферной политики в клубе.
Уходя из «Тоттенхэма» наставник хотел получить больше свободы в управлении своей новой командой, но руководство парижан дали Маурисио не больше свободы, чем ему давал босс «шпор» Даниэль Леви.
Не смотря на поражение в чемпионате «Лиллю», ПСЖ не намеревается расставаться с аргентинцем и рассчитывают на него в следующем сезоне.
Напомним, ранее сообщалось, что Почеттино хочет покинуть ПСЖ.
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