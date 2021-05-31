В ПСЖ довольны Почеттино

Французы не хотят отпускать аргентинца

Маурисио Почеттино / фото - Eurosport

Спортивный директор ПСЖ Леонардо оценил работу главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Europe1:

«У Почеттино двухлетний контракт с ПСЖ, и мы очень им довольны».

Ранее в СМИ просочились новости о конфликте аргентинского специалиста с Леонардо. По слухам, Почеттино в корне не согласен с ведением трансферной политики в клубе.

Уходя из «Тоттенхэма» наставник хотел получить больше свободы в управлении своей новой командой, но руководство парижан дали Маурисио не больше свободы, чем ему давал босс «шпор» Даниэль Леви.

Не смотря на поражение в чемпионате «Лиллю», ПСЖ не намеревается расставаться с аргентинцем и рассчитывают на него в следующем сезоне.

Напомним, ранее сообщалось, что Почеттино хочет покинуть ПСЖ.